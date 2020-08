Trump diz que reduziria imposto sobre ganho de capital para 15% em um 2º mandato

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja reduzir o imposto sobre ganho de capital para 15% em um eventual segundo mandato. Ele também prometeu um dólar mais forte caso seja reconduzido à Casa Branca nas eleições de novembro. As falas foram feitas em entrevista à Fox Business na manhã desta quinta-feira, 13.



Durante a entrevista, o republicano atacou o seu rival na corrida eleitoral Joe Biden e a segunda maior economia do mundo, a China. "Eu tornei a China um problema muito menor do que era", declarou.



Sobre a ofensiva de Pequim sobre Hong Kong, Donald Trump disse que os mercados acionários americanos serão beneficiados sem o que chamou de "ajuda" ao território, em referência às condições especiais de negócios suspensas desde que a China impôs a lei de segurança nacional sobre o local.