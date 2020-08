Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

A Regulatory DataCorp (RDC) foi reconhecida em um novo relatório da Celent que traça o perfil dos fornecedores dos sistemas Conheça o seu Cliente (Know Your Customer, KYC). A RDC, adquirida pela Moody's em janeiro, ganhou o prêmio xCelent Customer Base de 2020 para KYC Systems.

O número de clientes vivos usando seu sistema, a presença geográfica e os setores comerciais de sua base de clientes estão entre os fatores que contribuíram para que a RDC ganhasse este prêmio.

A RDC combina tecnologia voltada para o futuro com um amplo conjunto de dados proprietários relevantes ao risco para oferecer as melhores soluções de triagem de clientes. Organizações de todo o mundo empregam soluções da RDC quando integram novos clientes, por sua contínua conformidade KYC e AML (anti-money laudering), pela devida diligência antissuborno e anticorrupção, e por avaliar e gerenciar o risco de seus fornecedores.

"A capacidade de avaliar o status de risco de novos clientes - assim como as alterações no perfil de risco dos clientes existentes - é uma base necessária para a abordagem baseada no risco da conformidade AML", disse Neil Katkov, diretor de risco e conformidade da Celent. "Neste contexto, um ponto forte da solução da RDC é sua cobertura para mais de 50 categorias de risco que vão desde lavagem de dinheiro, terrorismo e crime organizado até assalto, fraude e tráfico humano."

"Estamos honrados por este reconhecimento da Celent", disse Tom Walsh, diretor executivo da RDC. "Nossos clientes acreditam e se beneficiam de nossas soluções inovadoras, com nossa missão compartilhada de combater o crime financeiro todos os dias. Apreciamos especialmente este reconhecimento de nossa abordagem de cliente em primeiro lugar, que destaca nosso excelente atendimento ao cliente. Como este prêmio demonstra, estamos firmemente posicionados como líderes no espaço KYC."

Dentro da Moody's Analytics, as soluções da RDC são complementadas por aquelas oferecidas pelo Bureau van Dijk. O Orbis do Bureau van Dijk é o banco de dados de entidades líder mundial, com informações sobre mais de 375 milhões de empresas privadas e outras entidades. Sua plataforma Compliance Catalyst operada pela Orbis, ajuda os clientes a racionalizar suas atividades KYC, AML, e de integração. Juntamente com o banco de dados GRID da RDC de indivíduos e organizações que têm perfis de risco elevados, as capacidades combinadas fornecem uma solução poderosa tanto para verificar como para selecionar clientes.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar os líderes empresariais a tomar decisões melhores e mais rápidas. Nossa profunda experiência, recursos de informação expansiva e aplicação inovadora de tecnologia, ajuda nossos clientes a navegar com confiança em um mercado em evolução. Somos reconhecidos por nossas premiadas soluções líderes do setor, compostas por pesquisa, dados, software e serviços profissionais, reunidos para oferecer uma perfeita experiência ao cliente. Criamos confiança em milhares de organizações em todo o mundo, com nosso compromisso pela excelência, ênfase em mentes abertas e foco em satisfazer as necessidades dos clientes. Para mais informações sobre o Moody's Analytics, acesso nosso site ou conecte-se conosco no Twitter ou LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou uma receita de US$ 4,8 bilhões em 2019, emprega cerca de 11.200 pessoas a nível mundial e mantém uma presença em 40 países.

