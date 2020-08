Ex-presidente do Equador é preso suspeito de envolvimento com crime organizado

A ministra de Governo do Equador, María Paula Toma, anunciou na tarde desta quarta-feira, 12, a prisão do ex-presidente do Equador Abdalá Bucaram por envolvimento com crime organizado e possível participação em assassinato do criminoso israelita Tomer Sheinman, preso em um esquema de compra irregular de remédios.



María Paula usou suas redes sociais para anunciar prisão do ex-presidente. "Na madrugada de hoje, a polícia deteve o cidadão Abdalá Bucaram Ortiz e dois agentes de trânsito do município de Quito", escreveu. A procuradoria geral do equador usou o Twitter para dizer que o prisão do ex-presidente se dava por "suposto envolvimento com o crime organizado", mas ainda não foram dados mais detalhes do caso.



A prisão acontece logo após Abdalá Bucaram anunciar sua intenção de concorrer a presidência do país em eleição, prevista para fevereiro de 2021. A investigação que levou a prisão do ex-mandatário investigava se Bucaram estava envolvido em tráfico de influências na compra e venda de medicamentos



Abdalá Bucaram governou o país entre 1996 e 1997, antes de ser deposto do cargo devido a acusações de nepotismo e corrupção.