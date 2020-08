Região espanhola proíbe fumo nas ruas para conter coronavírus

A região espanhola da Galícia proibirá a partir desta quinta-feira o fumo nas ruas ou em terraços de bares se não for possível manter o distanciamento, uma medida inédita contra o novo coronavírus na Espanha, país que sofre uma nova onda de infecções.

A proibição faz parte de um pacote de medidas do governo regional para conter o aumento dos casos de Covid-19, que inclui a realização de mais testes PCR.

No fim de julho, a Sociedade Espanhola de Epidemiologia pediu a proibição do fumo em áreas externas, uma vez que "os fumantes infectados e assintomáticos podem emitir gotículas de saliva contendo o vírus SARS-CoV-2, colocando em risco o restante da população".

A Galícia, que, com 30 casos a cada 100 mil habitantes - frente aos 97 em toda a Espanha -, não está entre as regiões mais afetadas pela doença, já havia implementado outras medidas, que se mantêm, como a proibição de reuniões de mais de 10 pessoas.

Ante os novos surtos, que tornaram a Espanha o país da Europa ocidental com maior número de infectados (cerca de 330 mil), várias regiões, principalmente no nordeste do país, implementaram medidas como confinamentos seletivos e fechamento de locais noturnos. Salvo nas Canárias, o uso de máscara é obrigatório em todo o país.