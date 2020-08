Grupo Fox lança serviço de streaming para canais de notícias

O grupo Fox Corp, do magnata Rupert Murdoch, anunciou nesta terça-feira (11) o lançamento de um serviço de streaming independente para seus canais de notícias e negócios que estará disponível em 20 países até o fim de 2020.

Com a nova estrutura empresarial do grupo, otimizada depois de vender grande parte de suas operações no entretenimento cinematográfico e televisivo ao grupo Disney, a Fox informou que o novo serviço de assinatura incluiria conteúdo sob demanda da Fox News e Fox Business Channel.

O serviço da Fox News International, ao preço de US$6,99 por mês, irá estrear no México em 20 da gosto, seguido de Espanha, Alemanha e Reino Unido.

O serviço oferecerá conteúdo online da Fox News, o canal de notícias da TV a cabo mais assistido nos últimos anos e um dos favoritos do presidente republicano Donald Trump.

A iniciativa acontece em meio à polarização das audiências das emissoras de notícias nos Estados Unidos nos últimos anos, com muitos conservadores optando pela Fox, enquanto os rivais liberais preferem assistir ao conteúdo da CNN e da MSNBC.