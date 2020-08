Eleições nos EUA: Kamala Harris será a candidata a vice na chapa de Joe Biden

(foto: Jeff Kowalsky/AFP)

O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos na eleição deste ano,, escolheu a senadoracomo parceira de chapa e candidata à-presidente. Com isso, ela se torna a primeiraa ser indicada por um dos dois grandes partidos do país para disputar a vice-presidência. A representante do estado da Califórnia disputou ademocrata com Biden, mas desistiu durante as primárias.

Filha de imigrantes vindos da Jamaica e da Índia, Kamala Harris foi procuradora geral da Califórnia e promotora em São Francisco. Segundo Biden, nesse período Harris “levantou trabalhadores e protegeu mulheres e crianças de abusos. Eu estava orgulhoso na época, e agora estou orgulhoso de tê-la como minha parceira nesta campanha”, continuou o ex-vice-presidente na postagem.

Harris foi a escolha mais segura entre as possíveis opções para a campanha de Biden, segundo apurou a repórter da GloboNews, Raquel Krähenbühl. De acordo com a jornalista, a deputada Karen Bass foi descartada por comentários passados que poderiam atrapalhar o desempenho da campanha na Flórida, e a diplomata Susan Rice por falta de experiência política. As duas também são negras.

Com a escolha de uma mulher negra e que representa as minorias, os democratas pretendem contrapor o presidente Donald Trump, em meio a um momento de convulsão social e discussões sobre racismo no país e no mundo. O site de notícias Poltico escreveu que a escolha por Harris “quebra barreiras” e “acontece em um momento de avaliação racial no país, lançando uma das mulheres de cor mais conhecidas na política em uma competição contra o presidente Donald Trump, que alimentou divisões raciais na Casa Branca e durante a campanha”.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz