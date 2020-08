Prefeitura de SP e associação cultural arrecadam doações para o Líbano

Em parceria com a Prefeitura da Cidade de São Paulo e aproveitando a estrutura criada em razão do Projeto "São Paulo: Cidade Solidária", a Associação Cultural Brasil-Líbano aderiu à campanha humanitária de arrecadação de cestas básicas e medicamentos para as vítimas atingidas pelas explosões do dia 04 no porto de Beirute.



Em 2006, quando Israel invadiu o sul do Líbano, a ACBL organizou uma campanha de arrecadação de mantimentos, que foram entregues para o então ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, e enviados pela FAB. O Brasil tem a maior comunidade libanesa do mundo.



A campanha tem a participação de várias associações religiosas e entidades da comunidade líbano-brasileira de São Paulo, cidade que abriga o maior número de libaneses e descendentes, que contribuíram para o desenvolvimento da cidade, juntamente com outros imigrantes.



A arrecadação das doações ocorrerá na Cruz Vermelha de São Paulo, na Avenida Moreira Guimarães, 699, Indianópolis - São Paulo, além dos demais pontos divulgados no site da prefeitura de SP