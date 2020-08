Valencia, Espanyol e Mallorca registram casos de coronavírus

O Valencia anunciou nesta terça-feira que detectou dois casos de coronavírus em seus funcionários, que já estão isolados em suas casas.

"Nos exames PCR e nos testes serológicos realizados na segunda-feira na equipe principal, comissão técnica e entorno mais direto, por ocasião do início dos trabalhos de pré-temporada, foram detectados dois casos positivos de COVID-19", disse o Valencia em um comunicado.

Os dois infectados, cuja identidade não foi divulgada, estão isolados em suas casas e a equipe aplicará um "protocolo rígido" sanitário. Pouco depois, o Mallorca e o Espanyol, duas equipes recentemente rebaixadas para a segunda divisão, também informaram ter um caso de coronavírus cada.

Os dois infectados estão isolados em suas respectivas casas, enquanto o Mallorca e o Espanyol vão repetir os testes com os demais integrantes de seus elencos.

Os novos casos surgem depois de o Atlético de Madrid ter anunciado os positivos do atacante argentino Ángel Correa e do zagueiro croata Sime Vrsaljko, que não viajam com a equipe a Lisboa nesta terça-feira para o "Final 8" da Liga dos Campeões.

Estes dois positivos foram detectados no domingo e, depois de repetir os testes no plantel do time madrilenho, não houve novos positivos.

Na semana passada, o atacante do Real Madrid Mariano Díaz testou positivo para COVID-19 antes da fase eliminatória da Champions, mas depois de verificar que o resto do elenco estava bem, o time merengue pôde viajar para Manchester, onde foi eliminado pelo City.

Além disso o meio-campista do Sevilla, Nemanja Gudelj, tinha testado positivo para coronavírus.

Assim como no caso do Real Madrid, o resto da equipe registrou resultados negativos e o clube andaluz conseguiu jogar as oitavas de final da Liga Europa contra a Roma, na Alemanha, classificando-se para as quartas de final com uma vitória por 2 a 0.

A Espanha é um dos países mais afetados pela pandemia na Europa, com um total de 322.980 casos e 28.576 mortes registradas até segunda-feira.