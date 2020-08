México faz parceria com três laboratórios para ensaios clínicos de vacina contra COVID-19

O México fez acordos com duas empresas farmacêuticas chinesas e uma americana para realizar ensaios clínicos de uma possível vacina contra a COVID-19 a partir de setembro, anunciou o governo nesta terça-feira (11).

Os acordos foram firmados com a americana Janssen Pharmaceuticals e as chinesas CanSino Biologics e Walvax Biotechnology, e se somam à participação do México na fase final de testes de uma vacina desenvolvida pelo laboratório francês Sanofi.

"Temos um memorando de entendimento com três empresas distintas (...). Isso significa que a fase 3 destas vacinas será realizada no México", disse o chanceler Marcelo Ebrard na conferência matinal do presidente Andrés Manuel López Obrador.

Nesta fase, a eficácia da vacina é medida em larga escala, após uma primeira etapa na qual se avalia sua segurança e uma segunda em que se explora sua eficácia em grupos reduzidos.

"Teríamos quatro protocolos clínicos de Fase 3 no México entre setembro e janeiro", disse o chanceler.

Ebrard disse que o objetivo é que os testes sejam feitos "conforme as normas da Secretaria de Saúde e da Comissão Federal para a Proteção contra Riscos Sanitários (Cofepris)".

"Nossa tarefa é localizar, dialogar, sejam governos ou empresas e que o México tenha acesso à tempo (à vacina)", acrescentou.

Ebrard disse que, até o momento, estabeleceu contato direto com 15 dos laboratórios mais adiantados no desenvolvimento das pesquisas.

Com 53.000 mortes até segunda-feira, o México, de 128,8 milhões de habitantes, é o terceiro país do mundo com mais mortes pela pandemia de coronavírus, atrás dos Estados Unidos e Brasil.

No entanto, sua taxa de mortalidade por 100.000 habitantes (41) é a décima quinta do mundo, segundo estatísticas da AFP com base em dados oficiais.