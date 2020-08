Suspeita de ataque a tiros cria pânico em Cannes

A suspeita de um ataque a tiros deixou moradores de Cannes em pânico nesta segunda-feira, 10. De acordo com relatos e vídeos nas redes sociais, uma pessoa teria gritado "tiros", causando a confusão.



A página oficial da prefeitura de Cannes afirmou que os momentos de pânico foram causados por "boatos". "Sem disparos. Não se preocupe, a situação está sob controle", disse em um tuíte.



O prefeito da cidade, David Lisnard, também usou a rede social para tranquilizar a população. "De acordo com as informações coletadas e da polícia, não houve tiro em Cannes nem louco entrincheirado, mas uma loucura coletiva após um indivíduo gritar "tiro" (como na Golden Square há dois anos)", escreveu.