Kuznetsova desiste de disputar US Open devido aos riscos do coronavírus

A ex-campeã do Aberto dos Estados Unidos, Svetlana Kuznetsova, de 35 anos, desistiu nesta segunda-feira de competir no torneio de Grand Slam de Nova York devido aos riscos relacionados ao coronavírus.

A tenista russa, que conquistou o primeiro de seus dois títulos do Grand Slam em Flushing Meadows em 2004, se junta a uma longa lista de tenistas da Europa que optaram por não participar do evento.

"Devido à situação desfavorável provocada pelo coronavírus... tomei a difícil decisão de desistir de participar", disse Kuznetsova em sua conta no Instagram.

A tenista, atual número 32 do mundo, também vai perder o Western and Southern Open, que este ano é disputado em Nova York em vez de Cincinnati, na prévia do Open, que será disputado com portões fechados entre 31 de agosto e 13 de setembro.

"Lamento porque estava à espera destes torneios, mas a pandemia mudou todos os planos", disse Kuznetsova.

"Espero que a situação no mundo esteja mais estável para a próxima competição".

Em outro anúncio feito nesta segunda-feira, a Associação de Tênis dos Estados Unidos confirmou que a tcheca Barbora Strycova (número 31 do mundo) também se retirou do Open junto com a chinesa Xiyu Wang (número 108).

A americana Ann Li (131) e a australiana Priscilla Hon (132) foram incluídas no sorteio principal como resultado dessas desistências.