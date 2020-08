Comunicado do Business Wire :Prumo

Prumo, empresa privada brasileira controlada pela EIG Global Energy Partners, bp e Siemens, assinou um contrato vinculante com a SPIC Brasil. Pelo contrato, a SPIC adquirirá inicialmente 33% dos projetos GNA I e GNA II LNG-to-power, localizados no Porto do Açu, no Rio de Janeiro. A SPIC também assinou um contrato para participar dos futuros projetos de expansão GNA III e GNA IV, que deverão ser impulsionados por uma combinação de LNG e gás doméstico de amplas reservas do pré-sal do Brasil.

O fechamento do contrato, previsto para o quarto trimestre de 2020, está sujeito ao cumprimento de algumas condições precedentes usuais a este tipo de operação, entre outras.

GNA I e GNA II é o maior projeto de gás para energia da América Latina, com 3 GW de capacidade instalada - o suficiente para fornecer energia para até 14 milhões de residências. O complexo também inclui um terminal de LNG com capacidade total de 21 milhões de m3/dia. O GNA I, com capacidade instalada de 1,3 GW, deve entrar em operação no primeiro semestre de 2021. O contrato aumenta o potencial para os projetos de expansão GNA III e GNA IV, a estratégia do centro de gás doméstico e projetos de energias renováveis. O investimento total estimado planejado no complexo de gás e energia da GNA é de cerca de US$ 5 bilhões.

A contribuição da SPIC Brasil para esta parceria está centrada em sua experiência em estratégia de operação e gestão de projetos no Brasil. A Siemens - por meio de seu braço financeiro, Siemens Financial Services, e em estreita cooperação com a Siemens Energy - contribuirá com capital, tecnologia inovadora e sua experiência na gestão de projetos semelhantes. Além disto, a bp contribuirá com seu portfólio global de LNG atuando como fornecedor de gás integrado e inovador, sendo que a Prumo contribuirá com toda a infraestrutura portuária, operações, desenvolvimento de projetos e integração. A parceria facilita a expansão de diversos projetos e demonstra o compromisso de concretizar os investimentos que estão em desenvolvimento.

A BofA Securities and Lakeshore Partners atuou como consultoria financeira da GNA e seus patrocinadores. O Itaú BBA atuou como consultoria financeira exclusiva da SPIC. Mattos Filho atuou como consultoria jurídica da GNA e de seus patrocinadores. Trench Rossi Watanabe atuou como consultoria jurídica da SPIC.

Siemens AG(Berlim e Munique) é uma potência tecnológica mundial, sinônimo de excelência em engenharia, inovação, qualidade, confiabilidade e internacionalidade há mais de 170 anos. A empresa atua em todo o mundo, com foco em áreas de geração e distribuição de energia, infraestrutura inteligente para edifícios e sistemas de energia distribuída bem como automação e digitalização nos setores de processo e fabricação. Por meio da empresa gerenciada em separado Siemens Mobility, líder no fornecimento de soluções de mobilidade inteligente para transporte ferroviário e rodoviário, a Siemens está moldando o mercado internacional de serviços de passageiros e carga. Devido às suas participações majoritárias nas empresas de capital aberto, Siemens Healthineers AG e Siemens Gamesa Renewable Energy, a Siemens também é líder mundial no fornecimento de tecnologia médica e serviços digitais de saúde, bem como soluções ecológicas para geração de energia eólica onshore e offshore. No ano fiscal de 2019, encerrado em 30 de setembro de 2019, a Siemens gerou receita de EUR 86,8 bilhões e lucro líquido de EUR 5,6 bilhões. No fim de setembro de 2019, a empresa tinha cerca de 385.000 funcionários em todo o mundo. Mais informações disponíveis na Internet em www.siemens.com.

Siemens Financial Services (SFS)- o braço financeiro da Siemens - fornece soluções financeiras de empresa para empresa. Uma combinação exclusiva de experiência financeira, gestão de risco e conhecimento do setor permite que a SFS crie soluções financeiras inovadoras sob medida. Com isto, a SFS facilita o crescimento, agrega valor, aumenta a competitividade e ajuda os clientes a acessar novas tecnologias. A SFS apoia investimentos com financiamento e locação de equipamentos, empréstimos corporativos, investimentos de capital e financiamento de projetos e estruturados. Soluções de financiamento de contas a receber e negócios completam o portfólio da SFS. Com uma rede internacional, a SFS está bem adaptada aos requisitos legais específicos de cada país, sendo capaz de fornecer soluções financeiras a nível mundial. Na Siemens, a SFS é uma consultoria especializada em riscos financeiros. A Siemens Financial Services tem sua sede mundial em Munique, Alemanha, tendo quase 3.000 funcionários em todo o mundo. www.siemens.com/finance.

SPIC Brasil, subsidiária de propriedade da State Power Investment Corporation (SPIC), uma empresa global de geração de energia e projetos relacionados. No Brasil, é traduzido pela união entre a experiência e solidez financeira de um grande grupo chinês e a pioneira australiana com mais de 20 anos de experiência em energias renováveis. Atualmente, a SPIC Brasil opera a Usina Hidrelétrica São Simão, na divisa dos estados de Minas Gerais e Goiás, o Parque Eólico Millennium e o Parque Eólico Vale dos Ventos na Paraíba. No Brasil, a empresa emprega cerca de 160 funcionários, localizados em São Paulo (SP), Natal (RN), São Simão (GO) e Mataraca (PB). A SPIC Global tem capacidade instalada total de 151 GW e possui mais de 130.000 funcionários nos 64 países em que opera.

Prumoé o grupo econômico multiempresarial responsável pelo desenvolvimento estratégico do Porto do Açu. Somos controlados pela EIG Global Energy Partners, um fundo com sede nos EUA com foco em energia e infraestrutura, e pela Mubadala Investment Company, uma empresa de investimento ativo e inovador que aloca capital em uma variedade de segmentos.

Por meio das 6 empresas do Grupo (Porto do Açu Operações, Ferroport, Açu Petróleo, GNA, Dome e BP Prumo) e de nossos clientes e parceiros, o Porto do Açu atende os segmentos de petróleo e gás, logística portuária e mineração. Sua infraestrutura tem potencial ímpar para dar suporte a novos negócios e diversos nichos industriais.

Orientado pela perspectiva estratégica da Prumo, Açu é hoje um dos maiores e mais promissores empreendimentos do Brasil. Com segurança e eficiência operacional aliadas à força da visão a longo prazo do grupo e à proximidade das principais bacias de exploração de petróleo, Açu se consolida como melhor solução para as demandas mais desafiadoras.

bpé uma empresa de energia integrada com operações na Europa, América do Norte e do Sul, Austrália, Ásia e África. Atuamos em 79 países. Com mais de 100 anos de experiência imersa no mundo da energia, entendemos profundamente os mercados de energia e desenvolvemos capacidades exclusivas em comércio, marketing, tecnologia e inovação. O novo objetivo da bp é reimaginar a energia para as pessoas e o nosso planeta - a fim de que a bp se torne uma empresa com nenhuma emissão de carbono em 2050 ou antes, e para ajudar o mundo a chegar a esta meta de emissão.

EIG Global Energy Partners ("EIG"), é líder em investimento institucional no setor de energia global com US$ 22,9 bilhões sob gestão em 30 de junho de 2020. A EIG é especializada em investimentos privados em energia e infraestrutura referentes à energia em uma base mundial. Durante sua história de 38 anos, a EIG comprometeu mais de US$ 34,2 bilhões para o setor de energia por meio de mais de 360 projetos ou empresas em 36 países nos cinco continentes. Os clientes da EIG incluem muitos dos principais planos de pensão, seguradoras, doações, fundações e fundos de riqueza soberana nos EUA, Ásia e Europa. A EIG está sediada em Washington, D.C. com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para obter mais informação, acesse o site da EIG em www.eigpartners.com.

