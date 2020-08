Senador dos EUA sancionado pela China pede ao mundo que responda às prisões em Hong Kong

O senador americano, Marco Rubio, reagiu nesta segunda-feira (10) ao anúncio das sanções contra ele e outras dez autoridades de seu país, com um pedido para que o mundo responda às prisões sob a nova e polêmica lei de segurança vigente em Hong Kong.

Entre os sancionados estão Rubio e seu filiado republicano Ted Cruz, dois parlamentares destacados que também competiram nas primárias de seu partido para a candidatura presidencial de 2016.

Os dois políticos foram muito críticos à repressão iniciada por Pequim em Hong Kong.

"No mês passado, a China me colocou na lista negativa. Hoje, me sancionaram. Não quero ser paranoico, mas estou começando a achar que não me querem", disse Rubio no Twitter.

O senador de origem cubana, que representa a Flórida, se referiu em um tom mais sério à prisão nesta segunda-feira do magnata de imprensa de Hong Kong, Jimmy Lai.

"Jimmy Lai e seu filho foram acusados de 'conluio com poderes estrangeiros'", disse Rubio.

"Em um momento em que mais prisões são esperadas, o mundo deve responder rápido e fornecer um refúgio seguro aos cidadãos de Hong Kong que estejam em risco", alertou o senador, sem especificar como os outros governos deveriam responder.

No mês passado, o Congresso dos Estados Unidos aumentou a pressão contra a China ao denunciar a situação de minorias muçulmanas, incluindo os uigures, na região de Sinkiang.

As sanções anunciadas pela China são uma resposta às medidas semelhantes anunciadas na semana passada por Washington contra onze funcionários de Pequim, acusados de suprimir "a liberdade e o processo democrático" em Hong Kong.