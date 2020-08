Jornalista argelino Khaled Drareni é condenado a três anos de prisão

O jornalista argelino Khaled Drareni, em prisão preventiva desde o final de março, foi condenado nesta segunda-feira (10) a três anos de prisão, uma pena "muito dura", disse à AFP Nuredin Benisad, advogado de seu coletivo de defesa.

"É uma sentença muito dura para Khaled Drareni. Três anos de prisão incondicional. Estamos surpresos. Seu caso estava vazio", afirmou Benisad, que também lidera a Liga argelina de direitos humanos.

Além do jornalista independente, que se destacou pela cobertura do movimento de protestos iniciado em fevereiro de 2019, a justiça argelina também condenou dois manifestantes, Samir Benlarbi e Sliman Hamituch, com penas de dois anos de prisão (quatro meses incondicionais).

Drareni, de 40 anos, correspondente na Argélia da rede de televisão francesa TV5-Monde e que fazia parte da associação Repórteres Sem Fronteiras (RSF), se posicionou a favor do Hirak, o movimento de protestos que forçou a renúncia do ex-presidente argelino Abdelaziz Buteflika.