Parte do Atlético de Madrid dá negativo em novos testes para COVID-19

Os novos exames para diagnóstico da COVID-19 realizados pela equipe do Atlético de Madrid, depois dos dois resultados positivos registados no domingo, deram negativos e a delegação do clube espanhol poderá viajar para Lisboa nesta terça-feira para jogar as quartas de final da Liga dos Campeões.

"O time principal e os membros da comissão técnica foram submetidos ontem a novos testes PCR, cujo resultado foi negativo em todos eles", divulgou o Atlético.

"Seguindo o protocolo de saúde, estes exames também foram realizados em familiares que conviviam com os dois casos positivos, todos também negativos", acrescentou o clube da capital espanhola, que identificou os dois casos portadores do coronavírus.

São eles o atacante argentino Ángel Correa e o zagueiro croata Sime Vrsaljko, que estão assintomáticos e confinados em suas respectivas casas.

No caso do croata, que se recuperava de uma lesão, "o seu caso é considerado resolvido pelas autoridades sanitárias, tendo gerado anticorpos há vários meses", especificou o Atlético.

O clube da Espanha planeja regressar aos treinos na tarde desta segunda-feira e na terça-feira embarcará com os "21 jogadores do time principal" para Lisboa (Portugal), local da partida com o Leipzig pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões, a ser disputada na quinta-feira.

Nesta quarta, começa na capital portuguesa as quartas da competição continental, que a partir desta fase será disputada em único jogo e sem a presença de público.

O confrotro entre Paris Saint-Germain e Atalanta abrirá esta fase final do toreneio europeu.