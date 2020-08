Brasil supera 100.000 mortes pela COVID-19

O Brasil superou neste sábado a marca de 100.000 óbitos e 3 milhões de contágios por COVID-19, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde.

Com 100.477 mortes e 3.012.412 casos, o Brasil é o segundo país mais atingido no mundo pela pandemia em números absolutos, atrás apenas dos Estados Unidos.

O Ministério da Saúde comunicou 905 novos óbitos e 49.970 contaminações nas últimas 24 horas.

Os dados oficiais, contudo, devem ser analisados com cautela devido à falta de testes de detecção da COVID-19 no país. Especialistas acreditam que o número total de casos poderia ser até seis vezes maior.

O Brasil registrou 478 mortes por milhões de habitantes, um número parecido com o dos Estados Unidos (487), mas inferior aos de Espanha (609) ou Itália (583).

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciou neste sábado (8) um luto oficial de quatro dias no Congresso, em respeito às vítimas da pandemia no Brasil.