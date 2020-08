Piloto de hidroavião português morre em acidente na fronteira espanhola

Um hidroavião português caiu neste sábado na Espanha enquanto combatia um incêndio na fronteira norte de Portugal, matando um de seus dois pilotos e ferindo gravemente o segundo, um cidadão espanhol, anunciou a Defesa Civil.

Um dos pilotos, um português de 65 anos, morreu no local após a chegada dos serviços de emergência. O outro aviador, um espanhol de 39 anos, ficou gravemente ferido e foi levado às pressas para o hospital de Viana do Castelo, extremo noroeste de Portugal.

"O acidente ocorreu em território espanhol, a um ou dois quilômetros da fronteira", disse a Autoridade Nacional de Defesa Civil em um comunicado.

O aparelho do tipo Canadair "bateu em uma área montanhosa desabitada após manobra de carregamento de água", explicou à AFP o comandante Pedro Araujo.

Este avião português lutava contra um incêndio que eclodiu na manhã de sábado na comuna do Lindoso, no centro do Parque Nacional da Peneda-Gerês, na fronteira com a região espanhola da Galiza.

No momento do incidente, sete aeronaves portuguesas e quatro espanholas tentavam controlar o fogo.

Imagens gravadas logo após o acidente por um bombeiro espanhol, e reproduzidas pela mídia portuguesa, mostram o avião amarelo danificado e fumegando sobre um maciço rochoso.

Mais de uma centena de bombeiros portugueses seguem mobilizados para apagar o incêndio.