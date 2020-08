As sanções impostas pelos Estados Unidos contra 11 líderes de Hong Kong são "selvagens" e "irracionais", afirmou neste sábado o secretário de Comércio do território, Edward Yau, que acredita que as medidas terão consequências negativas para as empresas americanas.

"Este tipo de sanção, que mira em funcionários e dirigentes de outros países, são selvagens, desproporcionais e irracionais", declarou indignado o alto funcionário.

"Se os Estados Unidos adotarem unilateralmente este tipo de ações irracionais, terminará afetando as empresas americanas", completou.