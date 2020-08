Bolívia pede à OEA censura a bloqueios 'incitados' por Morales

A Bolívia pediu nesta sexta-feira (7) à Organização de Estados Americanos (OEA) que a comunidade internacional censure os bloqueios rodoviários "incitados" pelo ex-presidente Evo Morales contra o adiamento das eleições por causa da COVID-19, e pediu "imparcialidade" à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).

A chanceler boliviana, Karen Longaric, denunciou perante o Conselho Permanente da OEA "ações violentas e desumanas" em protesto contra a reprogramação das eleições, entre elas ataques a ambulâncias e "dinamitaços" e "incêndios" que, segundo ela, impediram a passagem de insumos médicos essenciais.

"Diante desta situação alarmante, o governo solicita que os organismos eleitorais censurem estas violações fragrantes dos direitos humanos", exortou Longaric, durante uma sessão extraordinária do órgão executivo da OEA, solicitada por La Paz.

Grupos afins a Morales iniciaram na segunda-feira bloqueios de rotas em repúdio à decisão das autoridades eleitorais de adiar as eleições para 18 de outubro alegando razões sanitárias.

"As manifestações e os bloqueios promovidos por grupos afins ao ex-presidente Morales estão pondo em risco a vida de milhares de bolivianos, e isto não pode ser consentido pela comunidade internacional", disse Longaric à OEA.

"Morales semeia o caos", afirmou sobre o ex-presidente, asilado na Argentina desde dezembro após 14 anos no poder (2006-2019).

A Bolívia prevê voltar às urnas depois que a votação de 20 de outubro de 2019 foi anulada quando uma auditoria da OEA estabeleceu uma "manipulação dolosa" a favor de Morales, que renunciou em 10 de novembro.

Longaric, que integra o governo interino de Jeanine Áñez, também pediu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão autônomo da OEA, a demonstrar "imparcialidade e objetividade" com a Bolívia.

"A CIDH não veve se tornar porta-voz e alto-falante de Evo Morales e de seus adeptos que controlam ilegitimamente a Defensoria do Povo na Bolívia", afirmou.

E acrescentou: "A parcialização ideológica da CIDH não ajuda a acabar com a violência na Bolívia, apenas desacredita esta importante instituição e aprofunda as divisões no nosso continente".

Pouco depois da apresentação de Longaric, a CIDH pediu ao Estado boliviano "para reforçar seus esforços para estabelecer um diálogo nacional e prevenir a escalada da violência".

A CIDH lembrou que o uso da força pública no contexto dos protestos "é um último recurso" e também pediu para exercer o direito de protesto de forma pacífica, tachando de "inadmissíveis" as agressões contra o pessoal de saúde e jornalistas.

O governo de Áñez anunciou nesta sexta o iminente uso da força pública para acabar com os cortes de via em seis dos nove departamentos (estados).

As eleições foram adiadas de 3 de maio para a primeira semana de agosto, depois para 6 de setembro e agora para 18 de outubro devido à pandemia, que deixou 3.465 falecidos e mais de 86.400 contagiados, em uma população de 11 milhões de habitantes.