Wall Street fecha sem direção

Wall Street fechou sem direção nesta sexta-feira, satisfeita com os números do emprego nos Estados Unidos, mas preocupada com as novas tensões entre o governo americano e a China.

O principal índice Dow Jones Industrial Average fechou com ganho de 0,17%, a 27.433,48 pontos, a sexta alta consecutiva.

O tecnológico Nasdaq, por sua vez, recuou 0,87%, fechando a 11.010,98 pontos após bater recordes durante a semana.

O índice ampliado S&P; 500 subiu marginalmente 0,06%, a 3.351,28 pontos.

Na semana, o Dow Jones subiu 3,80%; o Nasdaq, 2,47% e o S&P; 500, 2,45%.