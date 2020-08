Petróleo fecha em baixa

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta sexta-feira afetados por novas tensões entre Washington e Pequim e pelo avanço do coronavírus nos Estados Unidos.

Em Londres, o barril de Brent para entrega em outubro caiu 1,5%, a US$ 44,40.

Em Nova York, o barril de WTI para entrega em setembro fechou a 41,22 dólares, queda de 1,7%.

Na quarta-feira, o Brent ultrapassou US$ 46 e WTI US$ 43 pela primeira vez em cinco meses, devido a uma queda maior do que o esperado nas reservas de petróleo nos Estados Unidos.