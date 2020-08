EUA: lideranças democratas dizem que impasse continua sobre novo pacote de ajuda

Após uma reunião entre as partes na tarde desta sexta-feira, 7, lideranças democratas afirmaram que não foi possível até o momento chegar a um acordo sobre o montante a ser colocado em um novo pacote de ajuda econômica nos Estados Unidos. "Falei a eles: 'voltem quando estiverem prontos para nos dar um valor mais alto'", relatou a repórteres a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, ao falar sobre o encontro com líderes do Partido Republicano, do presidente Donald Trump.



Também presente na reunião, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, afirmou que o encontro foi "desapontador". O senador disse que perguntou aos republicanos se estavam em contato com Trump sobre o assunto, o que eles teriam confirmado. "Espero que ele mude de ideia", disse Schumer.



Pelosi afirmou que os números do payroll de julho, divulgados mais cedo, mostram uma desaceleração no mercado de trabalho. "Precisamos fazer mais", defendeu, enfatizando ainda a necessidade de haver fundos para uma reabertura segura das escolas. Segundo ela, há diferenças não apenas monetárias, mas também "filosóficas" entre governistas e a oposição sobre como enfrentar o quadro atual, diante do choque da pandemia da covid-19.



A presidente da Câmara disse que a Casa Branca e os democratas ainda estão "distantes" em suas posições, mas também que ainda pode haver um acordo. Ela citou como uma das fontes de divergência a questão do auxílio alimentar, que a oposição considera importante agora.



As lideranças democratas têm insistido que os republicanos precisam concordar em gastar mais agora no pacote, a fim de chegar a um meio-termo em relação às duas propostas.