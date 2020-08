Acidente com avião na Índia deixa pelo menos 16 mortos

Pelo menos 16 pessoas morreram e 15 ficaram gravemente feridas nesta sexta-feira (7), quando um avião derrapou na pista de um aeroporto no sul da Índia após pousar sob forte chuva e se partir em dois.

A queda do avião da Air India Express ocorreu no aeroporto da cidade de Kozhikode, no estado de Kerala.

A Air India Express informou que mais de 190 passageiros e tripulantes estavam a bordo do avião, proveniente de Dubai.

Imagens da televisão mostraram parte dos destroços da fuselagem, embora não houvesse sinais de incêndio.

Sakeen K., um oficial médico do distrito na cidade vizinha de Malappuram, afirmou que 16 pessoas morreram.

"Ainda estamos confirmando" o número de vítimas, disse à AFP.

De acordo com Seeram Sambasiva, um oficial de Kozhikode, os dois pilotos estavam entre os mortos.

"Outros 15 passageiros ficaram gravemente feridos. A situação ainda está se desenvolvendo", disse à AFP Abdul Karim, um oficial da polícia local.

"Fomos informados de que todos os que sobreviveram ao acidente estão feridos", disse outro policial, Sujith Das, que mencionou que há "pelo menos 89 pessoas" hospitalizadas em Kozhikode.

A Air India Express afirmou em um comunicado que "nenhum incêndio foi relatado após o pouso" do avião, que transportava 184 passageiros, incluindo 10 crianças, dois pilotos e cinco tripulantes de cabine.

- "Partiu em dois" -

Segundo a agência de regulação aeronáutica DGCA, o avião derrapou no final da pista, "caiu no vale e se partiu em dois".

Um porta-voz da Air India Express afirmou que o avião parecia ter rodado além da pista.

Um canal de televisão informou que houve um problema com o trem de pouso da aeronave. Dezenas de ambulâncias correram para o local do acidente.

"As operações de resgate estão em andamento e os passageiros são transportados aos hospitais para atendimento médico", informou a companhia aérea.

Um oficial dos serviços de emergência disse à AFP que "as operações de resgate foram complicadas devido às chuvas.

Imagens de televisão mostraram equipes de resgate trabalhando no escuro e borrifando água nos destroços.

O primeiro-ministro Narendra Modi expressou suas condolências no Twitter. "Meus pensamentos estão com aqueles que perderam seus entes queridos. Que os feridos se recuperem o mais rápido possível. As autoridades estão no local, prestando toda a assistência aos afetados", disse Modi.

O último grande acidente de avião na Índia foi em 2010, quando um Boeing 737-800 da Air India Express que viajava de Dubai a Mangalore ultrapassou a pista e explodiu em chamas. O acidente matou 158 pessoas e deixou oito sobreviventes.

Kerala foi atingida por fortes chuvas nos últimos dias. Pelo menos 15 pessoas morreram nesta sexta-feira depois que um deslizamento de terra causado por fortes chuvas destruiu diversas casas em outra região do estado.

Cerca de 50 pessoas ficaram sob os escombros. Entre os mortos estão duas crianças.