EUA anuncia envio imediato ao Líbano de alimentos e medicamentos

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira o envio imediato de US$ 15 milhões em alimentos e remédios para ajudar o Líbano após a devastadora explosão no porto de Beirute.

A ajuda, a ser transportada pelas forças armadas americanas, é equivalente a três meses de comida para 50.000 pessoas e três meses de medicamentos para 60.000 pessoas, segundo a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

"Apoiamos o povo do Líbano, que busca ajuda e prestação de contas neste momento difícil", afirmou a USAID em comunicado.

O Exército dos Estados Unidos realizou uma entrega de primeiros socorros na quinta-feira, com uma aeronave C-17 que voou do Catar com comida, água e suprimentos médicos.

A enorme explosão de terça-feira matou pelo menos 149 pessoas e também destruiu o maior estoque de grãos do Líbano, aumentando o medo de uma escassez de pão em um país cuja economia já estava em queda livre.

A USAID informou que essa assistência se soma aos US$ 41,6 milhões que os Estados Unidos destinaram para ajudar o Líbano a responder à crise da COVID-19.

Antes da explosão, no entanto, os Estados Unidos expressaram dúvidas sobre o resgate do Fundo Monetário Internacional (FMI) para o Líbano, quando Washington pressiona Beirute a marginalizar o Hezbollah, um influente movimento armado xiita libanês com um braço político e outro paramilitar.