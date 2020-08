A Índia superou nesta sexta-feira (6) a marca de dois milhões de casos declarados do novo coronavírus, de acordo com o balanço atualizado do ministério da Saúde.

O gigante do sul da Ásia registra 41.585 mortes provocadas pela COVID-19 e 2.027.074 casos confirmados da epidemia.

As autoridades indianas testam apenas os pacientes sintomáticos, o que leva os especialistas a considerar que o país tem uma grande subnotificação.