Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira, depois de atingir seu nível mais alto desde o início de março na quarta-feira, em um contexto de perspectivas frágeis de demanda de energia.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro perdeu 0,2%, a US$ 45,09.

Em Nova York, o barril do WTI para setembro perdeu 0,6%, a US$ 41,95.

Na quarta-feira, o Brent superou US$ 46 e o WTI os US$ 43 pela primeira vez em cinco meses.