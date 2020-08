Epic Games, editora do videogame Fortnite, vale US$ 17,3 bi

A Epic Games, editora do popular videogame Fortnite, anunciou nesta quinta-feira (6) que levantou US$ 1,78 bilhão entre vários investidores, o que elevou o valor da empresa para cerca de US$ 17,3 bilhões.

Este valor inclui US$ 250 milhões já anunciados em julho pela gigante japonesa Sony, além de investimentos das sociedades Baillie Gifford, Fidelity, Lightspeed Venture Partners, do fundo de pensões de professores de Ontario, do investidor David Tepper e fundos administrados pela BlackRock e T. Rowe Price.

Além disso, os investidores já presentes na capital da editora de videogames, KKR e Smash Ventures, aumentaram sua participação, detalha um comunicado.

A Epic Games, criada em 1991, ainda é controlada por seu fundador e CEO, Tim Sweeney.