Fragmento de geleira do Mont Blanc ameaça se desprender na Itália

Um fragmento de uma geleira das Grandes Jorasses, um grupo de picos na parte italiana do maciço do Mont Blanc, está em risco de se desprender devido ao calor e forçou a evacuação de dezenas de moradores e turistas, anunciaram as autoridades locais nesta quinta-feira (6).

Uma massa de gelo estimada em 500.000 metros cúbicos (equivalente a aproximadamente 150 piscinas olímpicas) está prestes a se desprender da geleira de Planpincieux, na cidade de Courmayeur, informou uma autoridade deste município da região italiana do Vale de Aosta, na fronteira com a França.

Várias estradas que levam ao vale Ferret foram fechadas.

As autoridades ordenaram a saída dos moradores de quase 30 casas dentro de uma "área vermelha" situada na parte baixa do vale Ferret, uma medida que afeta 15 moradores e mais de 50 turistas.

Em setembro e outubro de 2019, a geleira já esteve prestes a se desprender em parte, especificamente uma massa de 250.000 metros cúbicos e, desde então, foram adotadas medidas de vigilância.

Neste ano, a massa de gelo foi "afetada por tendências anormais de temperaturas", segundo a prefeitura.