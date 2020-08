Irã acusa armas nucleares americanas de 'ameaçar' o Oriente Médio

As armas nucleares dos Estados Unidos representam uma ameaça para o Oriente Médio, disse o ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, por ocasião do aniversário do bombardeio atômico americano de Hiroshima, no Japão, há 75 anos.

"Hoje, as armas nucleares dos Estados Unidos e Israel ameaçam nossa região", escreveu Zarif em sua conta no Twitter.

"Há 75 anos, os Estados Unidos aceitaram a infâmia de se tornar o primeiro e ÚNICO usuário de armas nucleares. E contra inocentes", acrescentou.

O Japão recorda nesta quinta-feira o primeiro ataque nuclear da história, que ocorreu em 6 de agosto de 1945 em Hiroshima, onde a bomba "Little Boy" matou cerca de 140.000 pessoas perto do final da Segunda Guerra Mundial.

A declaração de Zarif também ocorre em meio a tensões entre o Irã e os Estados Unidos, que cresceram desde a retirada unilateral do governo Trump em 2018 do acordo nuclear, seguido pelo restabelecimento de pesadas sanções americanas.

"Está na hora de pôr um fim ao pesadelo nuclear e à doutrina da 'Destruição Mutuamente Assegurada', herdada da Guerra Fria", disse Zarif.

Os Estados Unidos e Israel acusam a República Islâmica de tentar adquirir armas atômicas como parte de seu programa nuclear, o que o Irã sempre negou.

Teerã e Washington não mantêm relações diplomáticas desde 1980. Israel é considerado a única potência militar no Oriente Médio a possuir armas nucleares, mas nunca confirmou isso.