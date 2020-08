Facebook remove vídeo de Trump por violar regras de desinformação sobre pandemia

O Facebook confirmou nesta quarta-feira (5) ter removido da página do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um vídeo considerado "desinformação prejudicial" sobre a pandemia de COVID-19.

Trata-se de uma entrevista para a emissora Fox News em que Trump afirma que as crianças são "quase imunes" ao novo coronavírus. "O vídeo inclui afirmações falsas de que um grupo de pessoas é imune à doença, o que representa uma violação das nossas políticas sobre desinformação", informou um porta-voz do Facebook à AFP.

Esta é a primeira vez que a rede social remove uma publicação da página do presidente por "desinformação", embora tenha excluído uma publicação da página de sua campanha eleitoral por usar um símbolo nazista.

O Facebook removeu o vídeo no momento em que enfrenta pressões para evitar a divulgação de informações falsas por um lado e, por outro, é acusado de censurar opiniões. Ao ser consultado sobre a decisão da rede social, durante entrevista coletiva na Casa Branca, Trump defendeu-se: "Falo de ficar gravemente doente. Se você olhar para as crianças, elas podem se livrar do coronavírus muito facilmente."