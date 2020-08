Comunicado do Business Wire :Diligent Corporation

A Diligent Corporation ("Diligent"), uma empresa líder global de governança moderna usada por quase 700.000 diretores e líderes do conselho, anunciou hoje que recebeu um aumento do investimento do Clearlake Capital Group, L.P. (junto com suas afiliadas, "Clearlake") e uma novo investimento de fundos administrados pela Blackstone Tactical Opportunities (NYSE: BX).

Desde que o Insight Partners ("Insight"), maior investidor da Diligent, tornou a empresa privada em fevereiro de 2016, a Diligent passou de 4.400 para mais de 19.000 clientes e transformou seu portfólio de produtos em um conjunto integrado de soluções SaaS que facilita a colaboração, comunicação e comunicação seguras. gerenciamento de reuniões para conselhos, comitês e equipes de liderança. A Diligent capacita ainda mais os líderes a transformar uma governança efetiva em uma vantagem competitiva, gerando responsabilidade e transparência em suas organizações, abordando as prioridades das partes interessadas e dos acionistas e atendendo aos requisitos de segurança e conformidade.

"Nos últimos anos, Insight e Clearlake forneceram os recursos, orientação e apoio que nos permitiram seguir nossa visão na Diligent, e estou animado em expandir a parceria com um aumento do investimento do Clearlake e um novo investimento da Blackstone", afirmou Brian Stafford, presidente e diretor executivo da Diligent. "A governança moderna importa mais do que nunca no mundo de hoje e nossas soluções são essenciais para ajudar os diretores e executivos do conselho a liderar e conduzir com confiança as mudanças em suas organizações. Estou ansioso para trabalhar em conjunto com nossos investidores para buscar nosso próximo estágio de crescimento e continuar a criar soluções transformadoras para nossos clientes".

"Sabíamos que a Diligent era uma grande empresa quando investimos há dois anos, e a equipe da Diligent excedeu nossas expectativas em todos os aspectos", afirmou Behdad Eghbali, cofundador e sócio-gerente do Clearlake. "Acreditamos que a Diligent está em uma posição única para criar a categoria moderna de governança com seu software líder e uma visão inabalável. Esperamos ansiosamente apoiar Brian e sua equipe, juntamente com Insight e Blackstone, pois a Diligent continua a fornecer as melhores soluções da categoria para sua base de clientes global".

"A oferta de software de classe mundial da Diligent é amplamente confiável pelos líderes corporativos, incluindo muitas das mais de 250 empresas do portfólio da Blackstone", disse Viral Patel, diretor sênior da Blackstone. "Como o foco na forte governança corporativa aumenta apenas nos próximos anos, estamos entusiasmados em fazer parceria com sua equipe de gerenciamento e ajudar a impulsionar seu crescimento contínuo no futuro".

John Stecher, Diretor Técnico (CTO) da Blackstone acrescentou: "Ficamos impressionados com o quão avançada e inovadora a equipe de produtos e tecnologia da Diligent é. Eles estão fornecendo soluções digitais seguras e de ponta em uma área de governança corporativa que está claramente crescendo em ritmo acelerado. Estou ansioso para trabalhar com a equipe para promover seus produtos e promover uma adoção mais profunda na Blackstone".

"Desde nossa parceria com a Diligent em fevereiro de 2016, a empresa executou com sucesso sua estratégia de crescimento, acelerando o crescimento da receita, entregando inovação significativa de produtos e aprofundando sua presença nos mercados internacionais", afirmou Deven Parekh, diretor administrativo da Insight. "Foi um prazer fazer a parceria e apoiar Brian e sua equipe de gerenciamento, pois solidificaram a liderança da Diligent na indústria de software. Esperamos continuar apoiando a Diligent e estabelecendo parcerias com Clearlake e Blackstone, à medida que a empresa continua a criar uma categoria".

Os termos da transação não foram divulgados. O UBS Investment Bank atuou como consultor financeiro e Willkie Farr & Gallagher LLP atuou como consultor jurídico da Diligent. Sidley Austin LLP e Kirkland & Ellis LLP atuaram como consultores jurídicos no Clearlake e Blackstone, respectivamente. A PJT Partners atuou como consultora financeira da Blackstone.

Sobre a Diligent

A Diligent é pioneira na governança moderna, capacitando os líderes a transformar uma governança eficaz em uma vantagem competitiva. Aproveitando informações incomparáveis de uma equipe de inovadores do setor, bem como tecnologias SaaS integradas e altamente seguras, o conjunto de soluções líder da indústria da Diligent altera a maneira como o trabalho é realizado nos níveis executivo e do conselho. Os líderes confiam na Diligent para impulsionar a responsabilidade e a transparência, enquanto abordam as prioridades das partes interessadas e dos acionistas. Seus aplicativos também ajudam a otimizar o trabalho diário dos comitês e da diretoria, além de apoiar a colaboração e o compartilhamento seguro de informações. Projetada para organizações do setor público e privado, a Diligent está ajudando a inaugurar uma nova era da governança moderna.

A maior rede global de diretores e executivos, a Diligent conta com mais de 19.000 organizações e quase 700.000 líderes em mais de 90 países. De olho na inclusão e acessibilidade, a Diligent atende a alguns dos maiores órgãos públicos, incluindo mais de 50% da Fortune 1000, 70% da FTSE 100 e 65% da ASX. Mais informações estão disponíveis em www.diligent.com.

Sobre a Insight Partners

A Insight Partners é uma empresa líder global em capital de risco e capital privado que investe em empresas ScaleUp de tecnologia e software de alto crescimento que estão promovendo mudanças transformadoras em seus setores. Fundada em 1995, a Insight Partners investiu em mais de 400 empresas em todo o mundo e levantou, através de uma série de fundos, mais de US$ 30 bilhões em compromissos de capital. A missão do Insight é encontrar, financiar e trabalhar com sucesso com executivos visionários, fornecendo a eles conhecimentos práticos e efetivos de software para promover o sucesso a longo prazo. Entre seu pessoal e seu portfólio, a Insight incentiva uma cultura em torno da crença de que as empresas e o crescimento da ScaleUp criam oportunidades para todos. Para obter mais informações sobre a Insight e todos os seus investimentos, visite www.insightpartners.com ou siga-nos no Twitter, @insightpartners.

Sobre o Clearlake

O Clearlake Capital Group, L.P. é uma empresa líder em investimentos privados, fundado em 2006. Com uma abordagem focada no setor, a empresa busca parceria com equipes de gerenciamento de classe mundial, fornecendo capital paciente e de longo prazo a empresas dinâmicas que podem se beneficiar da abordagem de melhoria operacional do Clearlake, O.P.S.®. Os principais setores-alvo da empresa são tecnologia, indústrias e consumidores. Atualmente, o Clearlake possui aproximadamente US$ 24 bilhões em ativos sob gestão e seus principais diretores de investimentos lideraram ou co-lideraram mais de 200 investimentos. Mais informações estão disponíveis em www.clearlake.com.

Sobre a Blackstone

A Blackstone é uma das principais empresas de investimento do mundo. Buscamos criar impacto econômico positivo e valor a longo prazo para nossos investidores, as empresas em que investimos e as comunidades em que trabalhamos. Fazemos isso usando pessoas extraordinárias e capital flexível para ajudar as empresas a resolver problemas. Nossos negócios de gestão de ativos, com US$ 564 bilhões em ativos sob gestão, incluem veículos de investimento focados em capital privado, imóveis, dívida pública e patrimônio, capital de crescimento, oportunista, crédito sem grau de investimento, ativos reais e fundos secundários, tudo em um cenário global. base. Mais informações estão disponíveis em www.blackstone.com. Siga a Blackstone no Twitter, @Blackstone.

