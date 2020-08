Vários jogadores do Ajax testaram positivo para COVID-19 em junho

Vários jogadores e membros da comissão técnica do clube holandês Ajax testaram positivo para coronavírus em junho, de acordo com testes realizados no meio daquele mês, publicou nesta quarta-feira o jornal De Telegraaf.

Segundo a publicação, treze pessoas foram infectadas, número que um porta-voz do time da Holanda não quis confirmar.

Em meados de junho, 90 pessoas (jogadores, funcionários) do Ajax foram testadas para a COVID-19. Anticorpos contra o coronavírus foram encontrados em alguns deles. Não foi especificado quando ou como os afetados foram infectados.

Eles teriam contraído o vírus antes de junho, quando o centro de treinamento do clube de Amsterdã foi fechado após o término da temporada de futebol.

Atualmente, nenhum integrante da equipe holandesa está infectada com o vírus, confirmou o porta-voz à Telegraaf.