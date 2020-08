Funeral em Londonderry de John Hume, arquiteto da paz na Irlanda do Norte

A Irlanda do Norte presta homenagem, nesta quarta-feira (5), ao vencedor do Prêmio Nobel da Paz John Hume, que faleceu na segunda-feira (3) aos 83 anos de idade, e arquiteto da reconciliação na província britânica marcada por três décadas de conflito.

O funeral desse católico é realizado na Catedral de Saint Eugene, em sua cidade natal, Londonderry, com um público limitado devido a restrições ligadas à pandemia de coronavírus.

Sua família prometeu organizar uma homenagem posteriormente, quando as condições sanitárias permitirem.

Enquanto isso, pediu aos que quisessem honrar sua memória que ficassem em casa e acendessem uma "vela pela paz".

Isso foi feito na terça-feira à noite nos degraus de Downing Street, segundo tuitou o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que será representado no funeral por seu ministro para a Irlanda do Norte, Brandon Lewis.

Também é esperada a presença de líderes irlandeses e norte-irlandeses.

O caixão de vime foi colocado no templo na tarde de terça-feira, diante de uma multidão que se reuniu para prestar uma última homenagem.

Figura moderada e pacifista do bloco republicano, a favor da reunificação da Irlanda, John Hume desempenhou um papel fundamental no processo que levou ao acordo de paz da Sexta-feira Santa de 1998 com os unionistas, essencialmente protestantes.

Com máscaras e velas nas mãos, membros do Partido Social Democrata e Trabalhista (SDLP), que ele liderou por duas décadas, formaram uma fileira em sua homenagem na catedral.

"John Hume logo percebeu que uma vida perdida já era demais", disse Jon McCourt, morador de Londonderry, à AFP na terça-feira à noite.

- "Compromisso inabalável" -

O ex-líder católico nacionalista recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1998, juntamente com o líder protestante do Partido Unionista do Ulster, David Trimble, em reconhecimento aos "seus esforços para encontrar uma solução pacífica" para três décadas de conflito na Irlanda do Norte, que deixaram mais de 3.500 mortos.

O rosto de John Hume aparece em inúmeros afrescos nos muros de Londonderry, onde nasceu em 18 de janeiro de 1937.

Em um deles, está ao lado de outros ganhadores do Nobel, como Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá e Martin Luther King.

Foi também nesta cidade onde o conflito começou em 1968 e onde os incidentes do "Domingo Sangrento" ocorreram em 30 de janeiro de 1972, quando a polícia britânica matou 14 manifestantes pacifistas.

Hume foi eleito como candidato independente para o Parlamento da província britânica em 1969 e em 1983 tornou-se deputado no Parlamento britânico.

Pai de cinco filhos, ajudou a levar o conflito da Irlanda do Norte para o cenário internacional, envolvendo especialmente o ex-presidente americano Bill Clinton, que na segunda-feira elogiou seu "compromisso inabalável" com a paz.

Localmente, ele iniciou o diálogo com os nacionalistas do Sinn Fein, o ramo político do IRA (Exército Republicano Irlandês), e seu líder Gerry Adams, preparando as bases para os acordos de paz.