Peru supera 20.000 mortes por COVID-19

O Peru superou nesta terça-feira (4) a marca de 20.000 mortes por COVID-19, em meio a um surto de contaminações um mês após a suspensão progressiva das medidas de confinamento, informou o Ministério da Saúde.

O número de óbitos por coronavírus subiu para 20.007, uma alta de 196 em 24 horas, enquanto os contágios chegaram a 439.890, com 6.790 novos casos, de acordo com um novo balanço do governo.

Embora o número de pacientes recuperados tenha aumentado para 302.457 (+4.366), os hospitais estão saturados com um recorde de 13.798 contaminados.

Os dados oficiais de óbitos se tornou um tema polêmico no Peru. A imprensa local acredita que, se forem incluídos os casos suspeitos, o número de falecimentos poderia alcançar os 50.000.

O Peru, com 33 milhões de habitantes, é o terceiro país da América Latina em números absolutos de casos e óbitos por COVID-19, atrás apenas de Brasil e México.