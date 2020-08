Conmebol vai ajudar a pagar voos para times da Libertadores e da Sul-Americana

A Conmebol dará assistência financeira a todas as equipes que disputarão a Copa Libertadores e a Sul-Americana neste semestre, ambas suspensas devido à pandemia de coronavírus.

A organização esportiva aprovou um subsídio financeiro "excepcional", exclusivo para a edição de 2020 dos dois torneios, com o objetivo de contratar voos charter dos clubes participantes, de acordo com o que a entidade publicou em seu site.

A Libertadores será retomada em 15 de setembro e a Sul-Americana em 27 de outubro. A América do Sul é uma das regiões mais afetadas pela COVID-19.

Os recursos se somam às contribuições já efetuadas que primeiro representaram um adiantamento de até 60% em prêmios e direitos de participação às equipes.

Além disso, a entidade distribuiu 14 milhões de dólares entre suas associações membros, às quais foram adicionados 6 milhões de dólares usados para cobrir os custos de laboratório dos testes de COVID-19.

Somente as equipes que jogarem como visitantes terão direito ao subsídio, de acordo com o relatório publicado no site oficial da Confederação Sul-Americana de Futebol.