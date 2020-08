Equador libera entrada de turistas em praias fechadas pela pandemia

O Equador irá permitir, a partir desta quarta-feira, a entrada de turistas em praias do país, após cinco meses de interdição devido à pandemia, anunciaram autoridades.

A ministra do Turismo, Rosi Prado, pediu que os cidadãos respeitem o distanciamento social e evitem aglomerações. O plano piloto de reabertura aprovado pelo Comitê de Operações de Emergência (COE) se aplica a 40 praias, localizadas em cinco províncias.

Embora as autoridades federais tenham autorizado a entrada nas praias, deixaram nas mãos dos governos locais a decisão final sobre a reabertura das mesmas.

O diretor do Serviço Integrado de Segurança ECU-911, Juan Zapata, informou que horário sugerido para a entrada nos balneários é entre 10h e 17h. O serviço fará a vigilância das praias, para garantir o cumprimento das normas de segurança.

Os turistas terão que guardar pelo menos dois metros de distância dos outros banhistas e usar máscara. Estão proibidas atividades esportivas com contato físico.

O turismo representa 2,2% do PIB do Equador, de cerca de 110 bilhões de dólares. O setor foi um dos mais atingidos pela epidemia de Covid-19 no país, de 17,5 milhões de habitantes, que registra 88 mil infectados e mais de 5,8 mil mortos.