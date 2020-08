Hezzbollah nega autoria de explosões registradas em Beirute

Explosões em Beirute mataram pelo menos 73 pessoas e deixaram cerca de 3.700 feridos (foto: Marwan Tahtah/AFP) Hezzbollah negou ter qualquer envolvimento com as Beirute, no Líbano. As explosões, que ocorreram na área portuária da capital libanesa, deixaram ao menos 73 mortos e cerca de 3.700 feridos, de acordo com o ministro da Saúde, Hamad Hassan, e puderam ser



O gruponegou ter qualquer envolvimento com as explosões registradas nesta terça-feira (4/8) em, no. As explosões, que ocorreram na área portuária da capital libanesa, deixaram ao menose cerca de, de acordo com o ministro da Saúde, Hamad Hassan, e puderam ser ouvidas em diversos pontos da cidade e até em países vizinhos







A possibilidade da participação do grupo foi levantada em razão de uma outra explosão, registrada em 14 de fevereiro de 2005, quando uma caminhonete carregada de explosivos atingiu o comboio do ex-primeiro-ministro Rafik Hariri, matando-o com outras 21 pessoas e ferindo mais de 200.





Assim como nesta terça, a explosão em 2005 causou chamas de vários metros de altura, quebrando as janelas dos prédios em um raio de meio quilômetro.





Na sexta-feira (7/8), o Tribunal Especial do Líbano (STL), com sede na Holanda, deve emitir seu veredicto no julgamento de quatro homens, todos suspeitos de serem membros do Hezbollah, acusado de participar do assassinato de Hariri.





Ver galeria . 21 Fotos Explosões causaram destruição e deixaram feridos em região portuária de Beirute (foto: STR/AFP ) O Líbano atravessa sua pior crise econômica em décadas, marcada por depreciação monetária sem precedentes, hiperinflação, demissões em massa e restrições bancárias drásticas, que alimentam há vários meses o descontentamento social.





Há uma semana, após meses de relativa calma, Israel disse que frustrou um ataque "terrorista" e abriu fogo contra homens que cruzaram a "Linha Azul" entre o Líbano e Israel.









Explosões





Janelas e vitrines de muitos prédios e lojas quebraram nos arredores do local das explosões desta terça. Vídeos postados nas redes sociais mostram uma primeira explosão seguida de uma outra que provoca uma gigantes nuvem de fumaça.





Uma autoridade de segurança local disse que as explosões podem estar ligadas a "materiais explosivos" confiscados e armazenados em um armazém "por anos".

A área portuária foi isolada pelas forças de segurança, que só permitem a passagem de agentes da defesa civil, o balé de ambulâncias com suas sirenes e caminhões de bombeiros.





Nas proximidades do distrito portuário, os danos e a destruição são enormes.





Sistema de atendimento e saúde de Beirute ficou sobrecarregado com feridos pela explosão (foto: Janine Haidar/AFP) A mídia local transmitiu imagens de pessoas presas em escombros, algumas cobertas de sangue.





"Os prédios estão tremendo", tuitou um morador da cidade, dizendo que "todas as janelas do (seu) apartamento explodiram".





De acordo com os correspondentes da Agência France-Presse (AFP), muitos residentes feridos andam nas ruas em direção a hospitais. No bairro de Achrafieh, os feridos correm para o Hôtel Dieu. Em frente ao centro médico de Clémenceau, dezenas de feridos, incluindo crianças, às vezes cobertas de sangue, esperavam para serem admitidos.





Quase todas as vitrines das lojas dos bairros de Hamra, Badaro e Hazmieh estavam quebradas, assim como os vidros dos carros. Muitos veículos, aliás, foram abandonados nas ruas com os airbags inflados.





Brasil





Ao Correio, Hanna Mtanios, o cônsul honorário do Líbano em Goiás, definiu o momento como de “muitas incertezas". "A insegurança é geral", avalia.

A comunidade libanesa no Brasil é maior que a população do Líbano. Os intensos processos migratórios fixaram de 7 a 11 milhões de libaneses e descendentes no Brasil. Por outro lado, no Líbano, a população é de 6,8 milhões de pessoas. Só no estado de Goiás, o Consulado estima a presença de cerca de 300 mil em diversos municípios do estado, inclusivo no Entorno, além do Distrito Federal. (Com informações da AFP)