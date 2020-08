Atleta alemão fica sem clube por protestar contra medidas de combate à COVID-19

O jogador de basquete alemão Joshiko Saibou foi desligado da equipe do Telekom Baskets, da cidade de Bonn, por ter participado em Berlim da manisfestação contra as medidas de retrição aplicadas pelo governo da Alemanha no combate à pandemia da COVID-19, informou o clube nesta terça-feira.

O atleta, de 30 anos e com passagens pela seleção nacional, é acusado de "não cumprir os requisitos do atual contrato de trabalho como atleta profissional", afirmou o clube, que ficou na 15ª posição na última edição do campeonato alemão.

"Atualmente, os clubes da Liga Alemã de Basquete estão trabalhando meticulosamente em questões de higiene para permitir que os espectadores retornem às quadras na próxima temporada, bem como em diretrizes especiais sobre segurança ocupacional para jogadores", afirmou o diretor-geral do Bonn, Wolfgang Wiedlich.

"Por esse motivo, não podemos ser responsáveis por um risco permanente de infecção, como o apresentado pelo jogador Saibou, nem por seus colegas de trabalho em nossa equipe, nem pelas outras equipes em competição", acrescentou.

No sábado, Saibou e sua namorada estiveram presentes numa manifestação na capital alemã, que reuniu 20.000 pessoas, contra medidas restritivas impostas pelo governo para combater a pandemia do novo coronavírus.

O protesto, que contou com a participação de defensores dos direitos individuais, ativistas antivacinas, conspiradores e simpatizantes da extrema direita, foi interrompida pela polícia, pois os manifestantes não usavam máscaras ou respeitavam distâncias de segurança.

Dois dias depois, Saibou publicou no Instagram um vídeo em que foi visto treinando sem máscara em uma academia, ao lado de seu companheiro de equipe Maodo Lo, depois de ter participado de um evento com um grande público.

Em maio, Saibou já havia atraído a atenção publicando mensagens nas redes sociais que questionavam a origem da pandemia e a forma como o governo está lidando com a situação.