Tradicional prova das 500 Milhas de Indianápolis será disputada sem público

Os organizadores das 500 milhas de Indianápolis, que esperavam receber no dia 23 de agosto dezenas de milhares de espectadores na corrida mais icônica do automobilismo americano, anunciaram nesta terça-feira que a prova será realizada a portas fechadas devido aos riscos do coronavírus.

"É com grande pesar que anunciamos que a 104ª edição das 500 milhas de Indianápolis ocorrerá em 23 de agosto sem público", informaram os organizadores.

"Essa decisão difícil foi tomada após cuidadosa consideração e extensa consulta aos administradores estaduais e municipais".

A princípio, os organizadores esperavam ocupar até 50% da capacidade do gigantesco circuito de Indianápolis. Mas há duas semanas, a capacidade foi estipulada a 25% após a publicação de um manual com as medidas de prevenção necessárias contra a pandemia.

Esse plano teria permitido a entrada de cerca de 80.000 espectadores e seria a maior concentração de pessoas em um evento esportivo nos Estados Unidos desde o início da propagação do vírus.

"Por mais dedicados que estivéssemos a realizar a corrida este ano, com 25% de presença em nossas grandes instalações externas, mesmo com as precauções significativas e cuidadosas implementadas pela cidade e pelo estado, a evolução da COVID-19 no condado de Marion e Indiana pioraram ", explicou a organização.

"Embora o acolhimento dos espectadores com capacidade limitada, com nosso plano robusto em vigor, tenha sido apropriado no final de junho, não é o caminho certo com base no ambiente atual", concluiu.

A edição 2020 das 500 Milhas, na qual o espanhol Fernando Alonso buscará o título pela terceira vez, estava originalmente marcada para 24 de maio, mas a pandemia forçou o adiamento para agosto