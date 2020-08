O rei emérito da Espanha, Juan Carlos I, "não entrou no território" da República Dominicana, informou a Migração do país a jornalista nesta terça-feira, após notícias da imprensa espanhola sobre sua suposta chegada ao país do Caribe depois de anunciar a decisão de autoexílio.

O Ministério das Relações Exteriores da República Dominicana disse à AFP "não ter informações" sobre Juan Carlos I, 82 anos, que anunciou que deixaria a Espanha depois de se envolver em um escândalo de corrupção.