EUA testa com êxito míssil balístico intercontinental lançado no Pacífico

Estados Unidos testou com sucesso nesta terça-feira (04) o míssil balístico intercontinental Minuteman III (ICBM) sem carga, informou a Força Aérea em um comunicado.

O míssil foi lançado às 00h21 locais (04h21 de Brasília) da Nase de Vandenberg da Força Aérea no estado da Califórnia (oeste), com uma rota de 6.700 quilômetros sobre o Oceano Pacífico antes de cair no mar perto das Ilhas Marshall.

"O teste demonstra que a dissuasão nuclear dos Estados Unidos é segura, confiável e efetiva", expressou a Força Aérea.

Segundo fontes da Força, "os tripulantes... estavam a bordo do avião E-6 da Marinha dos EUA para demostrar a confiabilidade e efetividade" do sistema de controle de lançamento aéreo.

O coronel Omar Colbert, comandante do 576.º esquadrão de testes de voos, afirmou que "o Minuteman III tem 50 anos e continua com testes de lançamento essenciais".

"Esta mensagem visível da segurança nacional serve para tranquilizar a segurança a nossos aliados e dissuadir aos possíveis agressores", informou.

O Minuteman III tem sido o único míssil terra-ar no arsenal nuclear dos EUA desde 2005.