Jogador do Bayer Leverkusen é colocado em quarentena a dois dias da Liga Europa

O Bayer Leverkusen anunciou nesta terça-feira a quarentena do alemão Nobody Amiri, que teve contato com uma pessoa que testou positivo para COVID-19, a dois dias da partida das oitavas-de-final da Liga Europa contra o Glasgow Rangers.

O meia de 24 anos teve um "breve contato" no sábado com uma pessoa que testou positivo para coronavírus, informou o Leverkusen em um comunicado.

O jogador relatou esse fato ao seu clube, que o isolou do resto do time imediatamente depois, por pelo menos uma semana, o que o manterá em casa.

Amiri vai ficar de fora da partida de volta do Leverkusen contra a equipe escocesa (na ida o Bayer venceu por 3 a 1), e há dúvidas sobre sua presença em uma eventual partida nas quartas de final contra a Inter de Milão ou o Getafe na segunda-feira.

"Esse processo mostra que nossas medidas sanitárias estão funcionando e que os jogadores estão sensibilizados com a questão muito importante do coronavírus", disse o diretor esportivo Rudi Völler.

"O comportamento de Nadiem é exemplar e importante", acrescentou. "É um exemplo da maneira séria e responsável de lidar com a pandemia".

A Alemanha registrou um surto em seu território com mais de 210.000 casos e cerca de 9.100 mortes.