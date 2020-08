Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

Pelo segundo ano consecutivo, a Moody's Analytics ganhou os prêmios de Tecnologia de Risco por IFRS 9 - Solução Corporativa do Ano e IFRS 9 - Solução de Modelagem ECL do Ano. Os dois prêmios IFRS 9 levam a Moody's Analytics a somar sete no programa de prêmios de Tecnologia de Risco 2020.

A complexidade introduzida nos relatórios financeiros pela norma contábil IFRS 9 provou ser um grande desafio. A mensuração e os relatórios sobre o desempenho futuro das carteiras de crédito introduziram novos dados, análises e processos financeiros. As soluções da Moody's Analytics para o IFRS 9 são modulares e flexíveis, para ajudar instituições de qualquer tamanho a atingirem o padrão, ao mesmo tempo em que fortalecem seus processos de gerenciamento de riscos e tomada de decisão.

A Plataforma ImpairmentStudio? para IFRS 9 é central para a nossa oferta IFRS 9. Esse software baseado na nuvem permite que os clientes automatizem sua análise de redução ao valor recuperável enquanto gerenciam e monitoram com eficiência suas perdas de crédito esperadas. A solução abrange nossas premiadas previsões econômicas, cenários, dados e modelos.

"Temos a honra de ganhar esses dois prêmios novamente," disse o economista-chefe adjunto da Moody's Analytics, Cris deRitis. "A agitação causada pela COVID-19 nos lembra que as perdas de crédito esperadas que devem ser calculadas para o IFRS 9 podem mudar rápida e dramaticamente, dados os diferentes caminhos que a economia pode seguir. Também enfatiza a importância do uso de ferramentas flexíveis de redução ao valor recuperável, com previsões confiáveis para um gerenciamento eficaz dos riscos. Esses prêmios atestam nossas capacidades de líderes de mercado."

Os Prêmios de Tecnologia de Risco reconhecem os fornecedores de destaque que ajudam o setor nas áreas de ALM, crédito, risco operacional e gerenciamento de riscos corporativos.

Essa vitória aumenta a crescente lista de prêmios e elogios do setor para a Moody's Analytics.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece ferramentas de inteligência financeira e analítica para ajudar líderes empresariais a tomar decisões melhores e mais rápidas. Nossa vasta experiência em risco, recursos de informações expansivas e aplicação inovadora de tecnologia ajuda nossos clientes a navegar com confiança em um mercado sempre em evolução. Somos reconhecidos por nossas soluções líderes do setor, que incluem serviços de pesquisa, dados, software e profissionais, reunidos para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de empresas no mundo inteiro com o nosso compromisso em excelência, abordagem de mentalidade aberta e foco em atender às necessidades dos clientes. Para mais informações sobre a Moody's Analytics, acesse nosso website ou conecte-se conosco no Twitter e LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou receita de US$ 4,8 bilhões em 2019, emprega cerca de 11.300 pessoas em todo o mundo e mantém presença em 40 países.

