Comunicado do Business Wire :Smiths Detection

A Smiths Detection, líder mundial em tecnologias de detecção e triagem, confirmou hoje que concluiu a aquisição da PathSensors, uma empresa líder em soluções de biotecnologia e testes ambientais com sede em Baltimore (EUA).

A aquisição fortalece os recursos de detecção biológica da Smiths Detection para detectar patógenos para várias aplicações no mercado final, incluindo segurança alimentar e agrícola.

"Estamos satisfeitos por poder concluir esta aquisição, que consideramos um passo estratégico significativo para acelerar a maneira como podemos responder às ameaças biológicas, que estão se tornando cada vez mais relevantes no ambiente atual", disse Roland Carter, presidente da Smiths Detection. "A PathSensors desenvolveu essa capacidade - com seus múltiplos testes de ameaças já disponíveis, é capaz de identificar ameaças biológicas em minutos e fornecerá uma capacidade biológica adequada para nossos clientes."

Sobre a Smiths Detection

A Smiths Detection, parte do Smiths Group, é líder mundial em tecnologias de detecção e triagem de ameaças para os mercados de aviação, portos e fronteiras, defesa e segurança urbana. Nossa experiência e história ao longo de mais de 40 anos na linha de frente nos permite oferecer as soluções necessárias para proteger a sociedade de ameaças e passagens ilegais de explosivos, armas proibidas, contrabando, produtos químicos tóxicos e narcóticos. Para mais informações, acesse www.smithsdetection.com ou siga-nos no LinkedIn em www.linkedin.com/company/smiths-detection

Sobre a PathSensors

A PathSensors é uma empresa líder em soluções de biotecnologia e testes ambientais, que fornece soluções de alta velocidade e alta sensibilidade para detecção de patógenos e prevenção de ameaças. As soluções da PathSensors podem detectar uma grande variedade de ameaças, incluindo antraz, ricina, ébola, salmonela, phytophthora, ralstonia e muito mais. Acesse a PathSensors em www.pathsensors.com

