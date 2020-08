O grupo britânico BP anunciou nesta terça-feira um prejuízo líquido de 16,8 bilhões de dólares no segundo trimestre, consequência da grande depreciação de ativos relacionada com a crise do mercado de petróleo.

A empresa, que já anunciou o corte de 10.000 postos de trabalho, deseja adaptar-se à queda expressiva do preço do petróleo provocada pela pandemia. Ao mesmo tempo, a BP anunciou uma redução de seu dividendo com o objetivo de preservar as finanças.