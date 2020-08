Costa Rica recebe primeiro voo comercial desde início da pandemia

A Costa Rica recebeu na noite desta segunda-feira (3) o primeiro voo comercial desde o início da pandemia da COVID-19, com a chegada de um avião procedente da Espanha com mais de 20 passageiros.

O avião da Iberia é o primeiro voo de turistas desde que o país da América Central fechou suas fronteiras para a entrada de estrangeiros em março, quando foram detectados os primeiros casos do novo coronavírus.

A Costa Rica autorizou voos com turistas oriundos da União Europeia, do Reino Unido e do Canadá, onde a pandemia está relativamente sob controle.

Exige-se aos estrangeiros que chegam à Costa Rica, porém, um resultado negativo de um teste de detecção para COVID-19 e um seguro que cubra eventuais internações relacionadas ao vírus.

O país receberá inicialmente cinco voos comerciais semanais, o que corresponde a 1% da movimentação nos aeroportos do país pré-pandemia, segundo dados oficiais.

Mais de 3 milhões de estrangeiros visitavam a Costa Rica anualmente antes da pandemia, o que torna o turismo uma das principais fontes de receita do país.