Trump: casos da covid-19 estão em alta porque testamos muito para 'vírus chinês'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a usar sua conta no Twitter nesta segunda-feira para defender a estratégia de seu governo no combate à pandemia. Segundo ele, os EUA registram um aumento nos casos da doença porque testam muito, mas "nosso país está se saindo bem".



Como tem feito recentemente, Trump pediu que as escolas sejam reabertas. Ele deseja que isso aconteça no outono local, que começa em 22 de setembro.



Em suas mensagens, ele voltou a usar a expressão "vírus da China" para se referir à covid-19, que atrai críticas de Pequim, por considerá-la preconceituosa.



"Com a exceção de Nova York e de algumas poucas outras localidades, nós temos feito muito melhor do que a maioria dos países em lidar com o vírus da China. Muitos desses países agora estão tendo uma grande segunda onda. A imprensa das notícias falsas faz hora extra para que os EUA (e eu) pareçam o pior possível!" nessa questão, avaliou. "As notícias falsas são a inimiga do povo!", expressou ainda.