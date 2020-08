Comunicado do Business Wire :Calvin Klein, Inc.

A Calvin Klein, Inc., uma subsidiária integral da PVH Corp. [NYSE: PVH], e a Calvin Klein Fragrances, uma divisão da Coty Inc. [NYSE: COTY], anunciaram hoje a campanha publicitária global para oETERNITY Calvin Klein com a volta da ativista de saúde materna e modelo Christy Turlington Burns, junto de seu marido, o diretor, escritor, produtor e ator Edward Burns, como os rostos da campanha doETERNITY.

A publicidade do ETERNITY da Calvin Klein capturou de forma artística e inesquecível a promessa de romance, intimidade e envolvimento. Juntos, Turlington Burns, que estrelou a primeira campanha publicitária doETERNITY quando foi lançada em 1988, e Burns, que apareceu junto de sua esposa nas campanhas de 2014 e 2016, dão vida à essência da história de amor deETERNITY com seu relacionamento atemporal.

Hoje, a história de ETERNITY continua com o icônico casal em uma nova campanha de televisão e impressa que retrata um amor duradouro baseado na sensualidade, autenticidade, espontaneidade, e apoia o lançamento da nova ETERNITY Cologne for him and ETERNITY Eau Fresh for her da Calvin Klein.

"Depois de gravar a primeira campanha da história do ETERNITY Calvin Klein, mais de 30 anos atrás, é um prazer trabalhar com a Calvin Klein novamente e continuar a fazer parte da história de uma fragrância tão icônica", disseram Turlington Burns e Burns em conjunto. "Estamos honrados por fazer parte desta nova campanha celebrando nosso relacionamento com o ETERNITY Calvin Klein".

A campanha de televisão foi filmada pelo cineasta e fotógrafo Matt Lambert e é uma combinação do tradicional preto e branco além das capturas coloridas. Essa justaposição transmite seu passado comprometido com a força de seu relacionamento presente. A campanha, uma compilação de momentos felizes junto ao mar, é uma homenagem à sua história de amor e foi criada como um cover reimaginado da icônica canção de amor 'Unchained Melody' de Lykke Li.

Lachlan Bailey fotografou o icônico casal em um visual clássico de campanha com fotos em preto e branco na praia. O cabelo de Turlington Burns é levemente jogado para trás pela brisa do oceano enquanto Burns a puxa com adoração para junto de si. A imagem é apenas uma das muitas lembranças no tempo para o casal, um momento roubado em sua história de amor eterna.

"Estamos emocionados em receber novamente um casal tão icônico para celebrar o próximo capítulo do ETERNITY Calvin Klein que continua seu legado como uma das fragrâncias mais amadas para homens e mulheres", disse Simona Cattaneo, presidente de marcas de luxo da Coty. "Com esta nova campanha o ETERNITY continua a inspirar o amor eterno; seus valores românticos permanecem vívidos com a passagem do tempo e ainda ressoam com os consumidores hoje".

Além de apoiar o ETERNITY Calvin Klein Signature,a campanha também apoia a nova ampliação da linha com O ETERNITY Cologne for him e ETERNITY Eau Fresh Eau Fresh for her Calvin Klein através da campanha fotográfica também capturada por Bailey. A imagem do herói é uma injeção de felicidade e explode em frescor; Turlington Burns e Burns são captados brincando alegremente no mar, num abraço íntimo enquanto as ondas salpicam ao seu redor.

Evocando a natureza livre do oceano e a alegria de passear por um belo jardim sensual, a ampliação da linha inspira espontaneidade enquanto celebra o espírito do amor eterno. O legado duradouro do ETERNITY Calvin Klein Signatureé alegremente reimaginado para amantes modernos com ingredientes verdes frescos naETERNITY Cologne for him Calvin Klein dos perfumistas Julie Massé, Ralf Schwieger e Véronique Nyberg da Mane e românticos florais aquáticos noETERNITY Eau Fresh for her Calvin Klein dos perfumistas Olivier Gillotin e Sonia Constant da Givaudan.

ETERNITY Cologne for him e ETERNITY Eau Fresh for herCalvin Klein estão disponíveis para vendas mundialmente a partir de hoje de forma contínua.

Sobre a Calvin Klein, Inc.:

CALVIN KLEIN é uma marca global de estilo de vida que ilustra ideais ousados, progressivos e uma estética sedutora. Nós procuramos emocionar e inspirar nosso público usando imagens provocativas e design surpreendente para provocar os sentidos.

Fundada em 1968 por Calvin Klein e seu parceiro de negócios Barry Schwartz, nós construímos nossa reputação como líder na moda nos Estados Unidos através de nossa estética limpa e designs inovadores. As vendas globais no varejo dos produtos da marcaCALVIN KLEIN excederam US$ 9 bilhões em 2019 e foram distribuídas em mais de 110 países. A Calvin Klein emprega mais de 11.500 colaboradores globalmente. Fomos adquiridos pela PVH Corp. em 2003.

Sobre a COTY Inc.

A Coty é uma das maiores empresas de beleza do mundo com aproximadamente US$ 9 bilhões de receita, com o propósito de celebrar e libertar a diversidade da beleza dos consumidores. Sua forte herança empreendedora criou um icônico portfólio de marcas de beleza líderes. A Coty é a líder global em fragrâncias, um forte número dois em coloração e modelagem profissionais de cabelos, e número três em cosméticos para maquiagem. A Coty opera três divisões - a Coty Consumer Beauty, focada em cosméticos para maquiagem, produtos de varejo para coloração e modelagem de cabelos, cuidados com o corpo e fragrâncias populares vendidas primariamente em canais de varejo populares como Bourjois, Max Factor, Rimmel, Wella, Adidas e Guess; a Coty Luxury, focada em fragrâncias de prestígio e cuidados com a pele com marcas como Gucci, Hugo Boss, Calvin Klein, Chloe, Bottega Veneta e Alexander McQueen; e a Coty Professional Beauty, focada em servir donos e profissionais de salões de cabelos e unhas, com marcas como Wella Professionals, System Professional, OPI e ghd. A Coty tem aproximadamente 20.000 colegas globalmente e seus produtos são vendidos em mais de 130 países. A Coty e suas marcas são comprometidas com diversas causas sociais assim como a busca da minimização de seu impacto ambiental. Para mais informações sobre a Coty Inc., visite www.coty.com.

