No Curdistão iraquiano, noivos dizem 'sim' no alto da montanha

Salar e Soma se conheceram fazendo trekking e decidiram celebrar seu casamento a 2.000 metros de altitude. Na primeira manhã de vida juntos, começaram a subida do monte Halgurd, a segunda montanha mais alta do Iraque, de 3.600 metros de altitude.

Salar Chomany, de 34 anos, dos quais 12 foram passados subindo montanhas, fez desta paixão seu trabalho. Em sua localidade de Choman, na fronteira com o Irã, é guia de companhias petroleiras que exploram o norte montanhoso do Iraque.

Sua mulher, Soma Muhammed, de 28 anos, estuda Ciência da Educação em Koysinjaq, outra localidade montanhosa perto do Irã. Também é uma apreciadora do montanhismo, um esporte cada vez mais popular no Curdistão iraquiano.

Para este casamento nas alturas, familiares, amigos e companheiros de trekking calçaram suas botas, colocaram óculos de sol e casacos, já que, no alto, estavam muito longe da onda de calor que fez os termômetros subirem no Iraque para mais de 50oC.

E as tradições não foram esquecidas. De traje esportivo, ou tradicional, os convidados dançaram ao redor dos recém-casados o "dabkeh" curdo, uma tradicional dança da região.

De mochilas cheias, camiseta e casaco amarelos e calças azuis, Salar e Soma descansaram em sua barraca, após um banquete de frutas frescas e queijo da cidade próxima.

Como diz o provérbio, os curdos, que continuam à espera de seu Estado há séculos, "têm apenas a montanha como amigo".