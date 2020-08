Comunicado do Business Wire :Diversified Nano Solutions Corporation

A Diversified Nano Solutions Corporation (DNSC) tem o prazer de anunciar a disponibilidade do Typhoon C20590 MX MICR ("Typhoon"), o sistema de jato de tinta completo, de folha solta, 100 ppm para uso geral, aplicações de verificação e segurança, de menor custo do mundo. O sistema combina a mais alta performance da sua classe com custo de propriedade excepcionalmente baixo. Ele está disponível em 2 configurações: a) CMY-MICR de 4 cores e b) com 2 canais de tinta MICR e preto separados, mais 2 canais adicionais para qualquer combinação de spot color, fluorescentes invisíveis (vermelho, verde, amarelo, azul) e/ou tintas IR (780-1070nm). Os biomarcadores DNA INKcrypt® para autenticação de segurança e de documentos são feitos sob medida para cada cliente, específicos da marca e podem ser acrescentados a todas as tintas e canais de impressão.

O sistema Typhoon fornece cinco bandejas de entrada de papel separadas com capacidade total de até 5.350 folhas, tudo dentro de uma pegada de uma impressora/copiadora de grupo de trabalho de tamanho médio. A troca dinâmica do abastecimento da bandeja de papel para tarefas de múltiplos substratos é possível usando o software PageDeck? Workflow opcional. O Typhoon é compatível com PC/MAC, bem como com a maioria das plataformas legadas e PCL 5, PCL 6, PDF e PostScript®. Também opera com a maioria das soluções de criação de verificação de conformidade ANSI X9, aplicações de fluxo de trabalho corporativas, mala direta, folhas de pagamento, tarefas de produção e streams de dados.

O sistema lida com uma ampla variedade de tamanhos de papel, substratos e acessórios de manuseio de papel de volume alto. A tecnologia de cabeçote alinhado de alta resolução (High Resolution Piezo Line Head) assegura impressões vívidas, totalmente coloridas, de alta qualidade a 600 x 2400dpi.

Manual da Typhoon Vídeo da Typhoon

A Typhoon C20590 MX ALL-IN-ONE MICR INKJET é ideal para expansão da produtividade e substituição de alternativas ultrapassadas ou menos eficientes. Ela atende a maioria das aplicações de saída de tarefas de impressão gerais, correspondências, verificações, folhetos, pôsteres e documentos de segurança para grupos de trabalho de negócios, instituições financeiras e print shops, suportando cargas de trabalho de até 1,5 milhão de impressões por mês. Contate a DNSC para preço e disponibilidade.

Sobre a Diversified Nano Solutions Corp.

Com sede em San Diego, Califórnia, com unidades de fabricação nos EUA e na Europa, a DNSC é especializada no desenvolvimento e na fabricação de tintas digitais, nano materiais e fluidos para impressões digitais com jato de tinta, de alta performance e alta resolução. A DNSC oferece serviços de desenvolvimento de tintas únicos, pesquisa e suprimentos de tinta prontos para uso e soluções de atendimento em todo o mundo. A DNSC desenvolveu uma extensa linha de produtos sob a marca x-nano?, fornecendo uma ampla gama de soluções, incluindo tintas corantes de baixo custo (Value-Series), tintas pigmentadas (Elite Series), tintas com secagem ultrarrápida (S-Series), tintas MICR magnéticas (K-Series), tintas coloridas fluorescentes invisíveis (RGB), tintas de absorção de infravermelho (I-Series), e tintas especiais para grau alimentício, aplicações têxteis e de efeitos especiais (F-, T-, e X-Series). As tintas digitais da empresa são direcionadas para aplicações de jato de tinta sob demanda com base nos cabeçotes de impressão térmica e piezo usando tintas aquosas, à base de óleo, curáveis com energia (UV/LED) e tintas à base de solventes ecológicos.

Com a introdução do Typhoon C20590 MX, a DNSC acrescenta uma solução de impressão de uso geral, MICR e de impressão de efeitos especiais combinada ao seu portfólio de soluções que une o preço e a lacuna de desempenho entre as impressores de escritório desktop/de grupo de trabalho e sistemas de produção de alta velocidade. A manutenção e os serviços do Typhoon são realizados por um fabricante de sistemas de jato de tinta líder mundial, bem como por redes de serviço terceirizadas/OEM em todos os EUA.

Diversified NANO Solutions Corporation George Promis, gerente geral da Inkjet Solutions US: +1.858.924.1005 RU: +41.41 874 08 50 info@diversifiednano.com www.diversifiednano.com

